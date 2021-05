Il Capo dello Stato: "Questa festa reca con sé un appello all'unità ancora più forte"

“La Festa del Lavoro è la festa della democrazia perché il lavoro è il fondamento della Repubblica. Una Repubblica che non potrebbe vivere senza lavoro dignitoso per tutti, neanche per la ripresa che vogliamo. Il lavoro porterà fuori il Paese dall’ emergenze, è motore della ripa rtenza, della ricostruzione e della rinascita”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale alle celebrazioni per la Festa del Lavoro. “Stiamo attraversando un passaggio stretto e difficile. Per questa ragione, la festa di oggi reca con sé un appello all’unità ancora più forte”, ha sottolineato il Capo dello Stato. “La battaglia per il lavoro è una priorità che deve unire gli sforzi di tutti. È questa l’ambizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La società vive di differenze e anche di contrasti, ma ci sono momenti risolutivi che ci devono far riconoscere il bene comune e farcelo perseguire. La pandemia ha inferto ferite profonde, ma non possiamo sprecare un’occasione e disattendere il dovere di compiere un salto in avanti tutti insieme”, ha aggiunto Mattarella.

