La polizia è schierata ma non si registrano momenti di tensione

(LaPresse) I lavoratori di Alitalia che si erano radunati in piazza san Silvestro, a Roma, sono partiti in corteo per raggiungere Palazzo Chigi. In via del Corso, sotto le finestre dell’ufficio del Presidente del Consiglio, Draghi, i manifestanti hanno urlato slogan. La polizia schierata, ma al momento non si registrano momenti di tensione. Tra i manifestanti figurano molte hostess in divisa ma con le catene ai polsi in segno di protesta.

