Ad incastrare la banda alcune intercettazioni che documentano le trattative con gli acquirenti

(LaPresse) Ricettavano auto rubate e per questo 9 persone sono state arrestate dalla polizia di Stato di Latina: tre si trovano agli arresti domiciliari. Secondo chi indaga, gli arrestati sono accusati avrebbero messo in atto azioni reiterate di ricettazione di veicoli rubati ricevuti ed immessi in vendita in modo sistematico. Ad incastrare la banda anche alcune intercettazioni che documentano le trattative con gli acquirenti. Nell’operazione anche sequestro preventivo di società, conti correnti, beni mobili ed immobili, di un valore superiore a 2 milioni di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata