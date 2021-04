Blitz con oltre 100 polizotti sgomina banda che operava anche a Piacenza e Pavia

(LaPresse) Furto e appropriazione indebita di autovetture, ricettazione e riciclaggio sono i principali reati accertati, commessi in concorso dai membri di un’organizzazione criminale che operava tra Cremona, Piacenza, Pavia e Monza: queste le accuse per 12 persone arrestate questa mattina in un blitz che ha coinvolto oltre 100 polizotti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata