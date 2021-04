Manifestazione in via dei Fori Imperiali

(LaPresse) Lavoratori Alitalia ancora in piazza per chiedere, questa volta al Comune di Roma, l’apertura di un tavolo per gestire la crisi annunciata dalla compagnia di bandiera. All’appello, in via dei Fori Imperiali, hanno risposto tutte le sigle sindacali. “La politica deve dare soluzioni, fino ad ora solo chiacchiere”, è la denuncia dei lavoratori.

