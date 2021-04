Gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che diversi nuclei familiari percepivano forme di sostegno economico tra loro incompatibili

(LaPresse) La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto 260 richiedenti non regolari il “Buono Spesa”e altri benefici economici come il “Sostegno alle locazioni” e il “Buono baby sitting” residenti a Messina e in tutta la provincia. L’attività ispettiva ha evidenziato come i ‘ furbetti’ avessero sottoscritto nella autocertificazione di trovarsi nelle condizioni previste per le erogazioni, ma gli accertamenti delle Fiamme Gialle hanno evidenziato che diversi nuclei familiari percepivano forme di sostegno economico tra loro incompatibili, mentre alcuni avevano indicato dati falsi o omesso informazioni. 220 soggetti sono stati segnalati per le sanzioni amministrative, mentre 40 sono stati denunciati alla procura per indebita percezione e falso in atto pubblico.

