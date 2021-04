Le misure cautelari (15 in carcere, una ai domicliari) eseguite dalla Gdf

(LaPresse) Quindici persone in carcere e una ai domiciliari per associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanza stupefacente nel carcere di Augusta – Brucoli, oltre che per associazione per delinquere finalizzata all’indebito procacciamento di apparati telefonici per i detenuti della stessa casa circondariale e, infine, per corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri di ufficio. Sono le misure cautelari eseguite dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania, con la collaborazione e il supporto del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, per 16 indagati nell’ambito di una vasta indagine, che ha consentito di fare luce su una ramificata organizzazione criminale. Questa è accusata di aver spacciato droga in carcere (cocaina, marijuana, hashish e skunk) e aver consegnato ai reclusi illecitamente telefoni cellulari e apparecchi per la comunicazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata