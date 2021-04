"Non chiediamo assistenzialismo ma sviluppo"

(LaPresse) Presidio dei lavoratori Alitalia davanti al Ministero dello Sviluppo Economico, a Roma, in protesta per il futuro incerto della compagnia. I manifestanti hanno più volte forzato il cordone delle forze dell’ordine dando vita a un corteo che si è snodato da via Veneto verso via Barberini. “Non puntiamo il dito contro questo governo poiché su Alitalia hanno messo le mani tutti dal Pd, alla Lega, ai 5 Stelle fino a Draghi”, spiegano. “Non chiediamo assistenzialismo ma sviluppo per Alitalia, non vogliamo una compagnia nana che in questo momento non serve a nessuno”.

