L'avvocato di Matteo Salvini dopo l'udienza a Catania e la richiesta di non luogo a procedere per l'ex ministro

(LaPresse) Non ci fu sequestro di persona e le sue scelte sono state condivise dal governo: la Procura di Catania ribadisce la richiesta di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso della Nave Gregoretti. La decisione del gup attesa per il prossimo 14 maggio. Dopo l’udienza ha parlato l’avvocato dell’ex ministro dell’Interno Giulia Bongiorno: “Furono scelte politiche insindacabili, la procura ha colto nel segno”, ha dichiarato il legale.

