L'uomo indossa le corna ed è truccato come uno degli assalitori di Capitol Hill di gennaio

(LaPresse) Tra i ristoratori davanti a Montecitorio, che protestano contro le restrizioni anti Covid, c’è anche un uomo vestito come Jack Lo Sciamano, uno degli assalitori del Congresso americano del 6 gennaio 2021. Corna, pelliccia in testa e volto dipinto di verde, bianco e rosso come il Tricolore, invece che con i colori della bandiera americana, l’uomo era tra le prime file durante la manifestazione, anche nel momento di tensione che si è registrato con la polizia in assetto antisommossa.

