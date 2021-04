Tafferugli alla manifestazione a Montecitorio - Foto di Cecilia Fabiano

Tante persone senza mascherina, almeno un operatore tv ferito. Una manifestante ha avuto un malore

Tafferugli e tensioni davanti a Montecitorio durante la manifestazione di protesta contro le misure anti Covid di commercianti e ristoratori. La polizia ha cercato di contenere i manifestanti anche con piccole cariche di alleggerimento. Lancio di oggetti e fumogeni da parte delle persone in protesta. Tantissimi i manifestanti senza mascherina. Almeno un operatore tv è rimasto ferito, una donna è stata colta da malore e portata via in ambulanza. Diversi i fermati.

Due i poliziotti feriti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata