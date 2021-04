Tutti identificati: quattro maggiorenni arrestati e nove minori indagati, i fatti risalgono al 3 ottobre

(LaPresse) Quattro persone arrestate e nove minori indagati dalla polizia di Milano, a vario titolo, per rapina, tentata rapina e aggressione. I fatti risalgono al 3 ottobre scorso: il gruppo composto da una quindicina tra ragazzi e ragazze, ha prima incontrato in Largo Treves tre coetanei e, nella circostanza, due di loro hanno rapinato i portafogli delle vittime; il gruppo ha quindi aggredito il titolare e i dipendenti di un ristorante di via Niccolini, all’atto della chiusura dell’esercizio commerciale, provocando lesioni a due di loro. Successivamente lo stesso gruppo ha tentato di rapinare un monopattino elettrico a tre coetanei incontrati casualmente in piazza Sempione e, infine, a distanza di pochi minuti, sempre nella stessa piazza nei pressi dell’Arco della Pace, senza alcuna motivazione se non la mera sopraffazione verso le vittime, ha aggredito altri cinque coetanei procurando ad alcuni di loro lesioni gravi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata