Marzo 2020 - Convogli dell'esercito verso Bergamo e Seriate per il trasporto delle bare - Benedizione delle bare in chiesa

Le immagini hanno fatto il giro del mondo. Oggi si celebra il Giorno della memoria delle vittime del virus

Un convoglio composto da diversi camion dell’Esercito italiano ha portato decine di vittime di coronavirus da Bergamo, dove il cimitero era al collasso, al camposanto di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. E’ una delle immagini diventate più iconiche della pandemia a livello nazionale, ma anche mondiale. Altre bare sono state trasferite smpre da Bergamo, la zona più colpita dalla pandemia, a Ferrara, in Emilia Romagna, e non solo.

Era il 18 marzo 2020: a distanza di quattro anni si celebra il Giorno della memoria delle vittime del virus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata