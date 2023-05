Il virologo: "Non dimentichiamo esperienza

“La situazione era ormai sotto controllo, l’emergenza aveva subito un arresto anche se il virus circolerà ancora per qualche anno”. Lo dice il virogolo Fabrizio Pregliasco, commentando con LaPresse la fine della pandemia da covid dichiarata dall’Organizzazione mondiale della Sanità.

Il virus si ripresenterà

“La situazione è diventata endemica – afferma – Il virus si ripresenterà con ondate che possiamo paragonare alle onde di un sasso lanciato in uno stagno”. “Ora occorre una pianificazione di sanità pubblica nazionale e internazionale con una vaccinazione che deve esser raccomandata – aggiunge – come accade, per esempio, con l’influenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata