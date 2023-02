La conferma del ministro della Salute: "So che si sta facendo"

A breve si costituirà una Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia di Covid. Lo ha annunciato il ministro della Salute Orazio Schillaci. “È una commissione parlamentare, io non sono un parlamentare, quindi non seguo quei lavori. So che si sta facendo. E che a breve sarà costituita” ha detto Schillaci a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico 2022/2023 dell’Università di Pisa, rispondendo ad una domanda dei giornalisti sulla commissione parlamentare di inchiesta sul Covid.

