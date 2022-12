Il Direttore Generale della DG Welfare di Regione Lombardia a Malpensa: "Tamponi hanno evidenziato solo varianti Omicron"

“Nessun allarme, stiamo facendo un intervento di sanità pubblica, vogliamo prevenire l’entrata in Italia di varianti che non sarebbero coperte dalla campagna vaccinale. Siamo a un livello di alta attenzione”. Così il Direttore Generale della DG Welfare di Regione Lombardia a Malpensa parlando dei tamponi obbligatori sui passeggeri in arrivo dalla Cina. “Fortunatamente finora i tamponi hanno evidenziato solo varianti Omicron”.

