Le voci nello scalo romano: "Sono praticamente tutti positivi"

“La situazione in Cina? Sono tutti positivi, praticamente, a causa dell’apertura improvvisa degli ultimi mesi” lo dice senza mezzi termini un ragazzo cinese appena atterrato a Fiumicino per fare scalo in direzione Londra. Al Terminal 5 dello scalo romano tampone obbligatorio per tutti i passeggeri di voli provenienti dal gigante asiatico dopo le iniziative di alcune Regioni e la decisione del ministro Schillaci. “In questo momento in Cina tutti tossiscono e tutti hanno il catarro. Non è una situazione piacevole. Siamo tornati indietro” dice un passeggero italiano che era in Cina per lavoro. “Secondo me la situazione è peggiore rispetto all’inizio in un certo senso. Bisogna aspettarsi altri lockdown ma non lo so come andrà a finire” aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata