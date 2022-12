Così l’assessore alla Sanità di Roma Capitale all’aeroporto di Fiumicino: "Tamponi fatti a tutti i passeggeri"

“Verranno tamponati i passeggeri e anche sequenziati i casi positivi per capire quali sono le varianti che maggiormente interessano l’eventuale positività. Gli esiti verranno immediatamente comunicati” così l’assessore alla Sanità di Roma Capitale Alessio D’Amato all’aeroporto di Fiumicino. Il responsabile della salute della giunta ha monitorato le operazioni di identificazione nello scalo romano per i passeggeri a bordo del volo Hangzhou-Roma. “Autoisolamento un rischio? Non lo è per chi ha già un alloggio ma per situazioni particolari interverremo. Cinque giorni di isolamento e mantenimento dell’ffp2. Per quanto riguarda il volo di questa mattina eravamo pronti, c’è stato un problema con l’invio dell’ordinanza ma verrà mandata nelle prossime 48 ore” ha aggiunto l’assessore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata