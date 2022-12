Nota del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie secondo cui lo screening obbligatorio è una misura non necessaria

L’introduzione dello screening obbligatorio per Covid-19 all’interno dell’Unione europea per i viaggiatori in arrivo dalla Cina è “ingiustificata”. Così in una nota il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

I paesi dell’UE, viene spiegato, “hanno livelli relativamente elevati di immunizzazione e vaccinazione” e “le varianti che circolano in Cina stanno già circolando nell’Ue”. Pertanto, secondo l’Ecdc, si tratterebbe di una misura “non necessaria” a livello di Unione europea.

