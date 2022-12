Decisione simile presa anche in Corea del Sud, dove però sono testati solo i visitatori con febbre

Anche Taiwan reagisce alla recente ondata di contagi da Covid-19 in Cina stabilendo l’obbligo di tampone per tutti i passeggeri in arrivo sull’isola dal territorio cinese. Si tratta solo dell’ultimo territorio ad adottare la misura, che oggi è stata presa con ordinanza anche dal ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci. Anche Giappone, India e Corea del Sud hanno risposto all’ondata di infezioni cinesi, richiedendo all’ingresso tamponi negativi ai visitatori provenienti dalla Cina.

La Corea del Sud sottopone a tampone tutti i visitatori che presentano febbre all’arrivo: chiunque risulti positivo al Covid sarà messo in quarantena a casa o in albergo per una settimana. Funzionari di Seul hanno dichiarato che venerdì saranno annunciate eventuali misure aggiuntive per gli arrivi dalla Cina.

