Sono scaduti i 180 giorni per giustificare il mancato adempimento all'obbligo del vaccino, maglia nera al Friuli Venezia Giulia

Con dicembre arrivano le multe da 100 euro per i No Vax over 50 che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale. Sono scaduti il 30 novembre, infatti, i 180 giorni fissati per giustificare il mancato adempimento all’obbligo vaccinale, per motivi sanitari o perché nel frattempo avevano contratto il coronavirus.

La multa scatta anche per tutte le categorie professionali, tra cui personale sanitario e forze dell’ordine, che dall’8 gennaio al 15 giugno 2022 risultavano non vaccinati, data in cui scadeva l’obbligo di vaccinazione per gli ultracinquantenni. Le sanzioni ammontano complessivamente a 1,9 milioni di euro. Le regioni con le maggiori percentuali di over 50 che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale, rispetto alla popolazione del proprio territorio, sono Friuli Venzia Giulia, Calabria e Abruzzo.

A nulla è servito il tentativo della Lega, che ha provato a congelare le sanzioni fino al 30 giugno presentando un emendamento al decreto sui rave party. La sospensione doveva essere inserita dalla maggioranza nel decreto Aiuti Ter ma poi era saltata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata