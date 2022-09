Il numero di decessi la scorsa settimana è sceso al livello più basso da marzo 2020

Il numero di decessi dovuti al Covid-19 nel mondo è sceso la scorsa settimana al livello più basso da marzo 2020.

Lo ha annunciato in un briefing a Ginevra il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, come riportano i media internazionali. “La scorsa settimana, il numero di decessi segnalati a causa di Covid-19 è stato il più basso da marzo 2020”, ha affermato il capo dell’Oms, “non siamo mai stati in una posizione migliore per vedere la fine alla pandemia. Non l’abbiamo ancora raggiunto, ma l’obiettivo è vicino”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata