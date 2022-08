Nelle ultime 24 ore segnalati dal ministero della Salute 112 decessi

Sono 25.389 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore con 112 decessi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I tamponi che sono stati processati sono stati 174.227, tasso di positività al 14,6%. Ancora in calo i ricoveri negli ospedali italiani. Nei reparti ordinari i pazienti con sintomi sono 6.170, 208 in meno rispetto a ieri, mentre nelle terapie intensive ci sono 239 persone, in calo di 15 rispetto a 24 ore fa.

