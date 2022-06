Il tasso di positività si impenna al 17,3%. Riprende il calo dei ricoveri negli ospedali

Sono 39.474 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 228.559 tamponi per un tasso di positività che si impenna al 17,3%. Lo si evince dal quotidiano bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 73 in 24 ore mentre riprende il calo dei numeri degli ospedali: i pazienti in area medica sono 4.199 (11 in meno rispetto a ieri), mentre quelle in terapia intensiva sono 183 (10 in meno rispetto a ieri, con 24 nuovi ingressi). Le persone attualmente positive in Italia sono 603.882 in calo di 13.064 unità nelle ultime 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata