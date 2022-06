I decessi sono 41. Tasso di positività al 13,9%

Sono 10.371 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 74.636 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 13,9%. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 41 mentre crescono sia le terapie intensive, +10, sia i ricoveri ordinari, +92. Le persone attualmente positive in Italia sono ad oggi 616.928, 5.286 in meno in 24 ore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata