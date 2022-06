Scendono terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono 21.554 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 170.097 tamponi con un tasso di positività al 12,7%. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. I morti sono 63 mentre fanno segnare un leggero calo, -1, i ricoveri in terapia intensiva. Scendono più nettamente i ricoveri in area medica, -72. In totale le persone attualmente positive in Italia sono 623.421 (in calo di 1.796 unità).

