Sono 22.527 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 188.996 tamponi processati nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all’11,9% in calo rispetto al 13,3% del giorno precedente. 47 i decessi.

Calano i ricoveri negli ospedali italiani. Sono 7 in meno nelle terapie intensive, 2020 in meno nei reparti ordinari. In totale sono 218 i pazienti in terapia intensiva: 4.442 i ricoverati con sintomi.

