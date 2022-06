Il tasso di positività è al 13,3%

Sono 9.429 i nuovi casi di contagio registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 70.689 tamponi processati. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è al 13,3%. 40 i decessi del giorno.

Calano i ricoveri in terapia intensiva: 1 paziente in meno rispetto a ieri per un totale di ricoverati in area critica di 225 persone. Aumentano, di contro, i ricoveri nei reparti ordinari: +55 rispetto a ieri. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 4.644. Continua il calo anche degli attuali positivi in Italia: sono 7.844 in meno rispetto a ieri. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. In totale gli attuali positivi sono 648.056

