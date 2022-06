Il tasso di positività è al 9,5%, ancora giù il numero degli attualmente positivi

(LaPresse) – Sono 17.193 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 18.391 di ieri: il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 17.457.950. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. In aumento i decessi che passano a 79 comunicati oggi contro i 59 del giorno prima: le vittime totali sono così 166.835.

Con 181.055 test processati nelle ultime 24 ore è quasi stabile il tasso di positività su tamponi che si attesta al 9,5% contro il 9,6% di ieri. Ricoveri in terapia intensiva in leggero aumento nelle ultime 24 ore in Italia con +3 casi e un totale di 226 con 27 nuovi ingressi. Il bollettino del ministero della Salute registra però un netto calo per i pazienti in reparto ordinario a -289 per un complessivo di 4.589.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata