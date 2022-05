Tasso al 9,4%. In calo le terapie intensive

Sono 7.537 nuovi casi di Covid-19 su 80.177 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. E’ quanto emerge dal bolllettino diffuso dal ministero della Salute. Domenica si erano registrati 14.826 contagi su 142.066 test. 62 i morti, per un totale di 166.631 vittime da inizio pandemia. Il tasso di positività è al 9,4% (-1%). Calano le terapie intensive con 255 pazienti ricoverati, 5 in meno, mentre aumentano i ricoveri ordinari, +47, per un totale di 5.281 unità. 20.971 i guariti nelle ultime 24 ore.

