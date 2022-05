Il tasso di positività al 10%

Sono 20.322 i nuovi contagi da Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia – in diminuzione rispetto ai 22.428 di ieri – su 203.607 tamponi processati. Il tasso di positività al 10%. . I nuovi decessi sono 94, in calo rispetto ai 114 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.

