Il tasso di positività risale all'11,1%

(LaPresse) I contagi Covid risalgono in Italia, rispetto a lunedì, ma si conferma il trend in calo se si guardano ai casi di martedi scorso. Siamo a 29875 nuovi positivi nelle ultime 24 ore contro i 9.820 di ieri e gli oltre 44mila di una settimana fa. Sono i dati del bollettino odierno del ministero della Saluta. I decessi comunicati oggi sono 95, contro gli 80 di ieri. Calano le ospedalizzazioni Covid: con un saldo negativo di un paziente per le terapie intensive, in discesa anche i pazienti nei reparti ordinari a -131.

