I decessi sono stati 34 in 24 ore

Sono 17.744 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultima 24 ore in Italia per un totale di 16.231.004 dall’inizio della pandemia. É quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. I pazienti morti nelle ultime 24 ore sono 34 e portano il totale dei decessi a 165.952.

Diminuisce ancora il numero dei pazienti ricoverati i terapia intensiva per il Covid-19: al momento sono 292, 6 in meno di ieri, con 15 ingressi nelle ultime 24 ore. In flessione anche il numero dei letti occupati in area medica. In particolare sono 6.400 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari Covid, ben 170 in meno rispetto a ieri.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati eseguiti 160.995 tamponi che hanno permesso di individuare 17.744 nuovi casi di Covid-19. É quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. Il tasso positività si è attestato al 11,0%, in aumento dello 0,7% rispetto a ieri.

