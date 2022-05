Calano i ricoveri

Sono 23.976 i nuovi casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore su tamponi effettuati. Venerdì si erano registrati 26.561 contagi con 233.745 test. 91 i decessi per un totale, da inizio pandemia, di 165.918 vittime. Il tasso di positività si attesta al 10,3% (in calo rispetto al 11,4% del giorno prima). Calano i ricoveri in terapia intensiva (-6) e quelli nei reparti ordinari (-242). 41.696 i guariti.

