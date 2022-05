Il tasso di positività è all'11,4%

Sono 26.561 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in diminuzione rispetto a ieri, su 233.745 tamponi processati. Il tasso di positività è all’11,4%, in calo rispetto al 12,2% di ieri.. I nuovi decessi sono 89, sempre in calo rispetto al giorno precedente. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del ministero della Salute.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata