Tasso di positività al 13%. Aumentano i numeri degli ospedali

Sono 13.668 i contagi da Covid-19 in questo lunedì 16 maggio a fronte di 104.793 tamponi. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 13%. I decessi sono 102 per un totale da inizio pandemia che si aggiorna a quota 165.346. In aumento i numeri degli ospedali: le terapie intensive fanno segnare un +6 mentre i ricoveri in area medica sono 99 in più in 24 ore. Le persone attualmente positive scendono a 982.368, 15.750 in meno in 24 ore.

