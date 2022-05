Ieri i nuovi positivi erano stati 30.804 e 72 i morti. Aumentano ricoveri (+80) e intensive (+7)

In Italia, nelle ultime 24 ore, 17.155 nuovi contagi da Covid, secondo i dati del bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono invece 84, rispetto ai 96 decessi di ieri. Con 126.559 tamponi processati il tasso di positività scende al 13,5%, in discesa dell’1,6 rispetto al 15,1% di ieri. Sono in aumento di 80 i pazienti ricoverati, in cescita di sette quelli in terapia intensiva.

