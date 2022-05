Il tasso di positività è al 14,17%, ontro il 14% di ieri, stabili i ricoveri in terapia intensiva

Sono 40.757 i nuovi casi covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della salute, su 287.601 tamponi processati. Il tasso di positività è al 14,17%, ontro il 14% di ieri. Stabili i ricoveri in terapia intensiva, con un totale che si conferma a 366 con 30 nuovi ingressi: in calo i ricoveri in reparto (-88) con un complessivo di 9.738. Tornano invece a salire gli attuali positivi al Covid in Italia dove si registrano 2.291 casi in più per un totale di 1.231.670 persone alle prese oggi con il virus: di queste 1.221.566 sono in isolamento domiciliare. Quasi dimezzati i guariti Covid in Italia nelle ultime 24 ore: il dato odierno è infatti di 39.195 negativizzazioni contro le 71.625 del giorno prima. Il totale dei guariti da inizio pandemia sale a 15.109.509.

Le vittime del giorno sono 105, che portano il totale a 163.612 decessi da inizio pandemia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata