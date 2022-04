Tasso di positività al 14%. Calano i ricoveri ordinari e nelle terapie intensive

Calano i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: 53.602 i contagi comunicati dal bollettino del ministero della Salute contro i 58.861 di ieri. Il totale da inizio pandemia sale a 16.463.200. Lieve calo anche nel numero dei decessi: 130 quelli registrati. Il totale delle vittime da inizio pandemia sale a 163.507. Con 383.073 tamponi processati nelle ultime 24 ore cala il tasso di positività Covid su test che oggi si attesta al 14%, in calo di un punto percentuale rispetto a ieri.

Calano le ospedalizzazioni: è di -5 il saldo delle terapie intensive con 32 nuovi ingressi per un totale di 366 pazienti. In netta discesa anche i ricoveri in reparto a -116 per un complessivo di 9.826. C

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata