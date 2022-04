Il tasso di positività si è attestato al 15,6%

Sono 27.214 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, su 174.098 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: il tasso di positività si è attestato al 15,6%, in flessione dell’1,8% rispetto a ieri. É quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. I pazienti deceduti in Italia nelle ultime 24 ore sono 127 e portano il numero delle vittime del Covid a 161.893 da marzo 2020 ad oggi.

Sale ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale. Il numero dei letti attualmente occupati nei reparti di terapia intensiva è pari a 422, 11 in più rispetto a 24 ore fa, con 38 ingressi da ieri. Il numero dei pazienti ricoverati con sintomi in area medica è pari a 10.214, ben 274 in più rispetto a 24 ore fa.

