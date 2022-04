Aumentano terapie intensive e ricoveri nei reparti ordinari

Risalgono i posti occupati da pazienti Covid in ospedale, +11 in terapia intensiva, +274 nei reparti ordinari nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 27.214 i nuovi contagi (su 174.098 tamponi), contro i 18.380 di ieri su 105.739 test. Le vittime sono invece 127, in aumento rispetto alle 79 registrate ieri. Il tasso di positivita’ e’ in calo, al 15,6%.

