438.375 i tamponi. Tasso di positività stabile al 14,8%

Leggero aumento dei casi di Covid in Italia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati 64.951 nuovi contagi su 438.375 i tamponi contro i 62.037 di mercoledì. Secondo il bollettino ministeriale, il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 15.533.012. In leggero calo il numero dei decessi con 149 vittime contro le 155: il totale dei morti da inizio pandemia sale a 161.336. Il tasso di positività è stabile al 14,8%. Calano di 29 unità i ricoveri in terapia intensiva, mentre sono 91 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.

