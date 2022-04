Calano i ricoveri, il tasso di positività è stabile al 14,8%

Sono 62.037 i nuovi casi di Covid in Italia secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, in diminuzione rispetto agli 83.643 di martedì. I tamponi processati sono 419.995 tra molecolari e antigenici per un tasso di positività che resta stabile al 14,8%. Diminuiscono le ospedalizzazioni con le terapie intensive che diminuiscono di 14 unità e i ricoveri ordinari di 41.

Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni la Lombardia continua a essere quella in cui si registra il maggior numero di casi, 8.723, seguita dal Veneto con 6.978, dalla Campania con 6.279 e dal Lazio con 6.625. Quella meno colpita è la Valle d’Aosta con soli 96 casi.

