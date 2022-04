I tamponi processati sono 192.782, che portano il tasso di positività che si attesta al 14,7%

Sono 28.368 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia e portano il totale degli italiani che hanno contratto il virus a 15.320.753 da febbraio 2020, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 115 e portano il totale a 160.863. I tamponi processati sono 192.782, che portano il tasso di positività che si attesta al 14,7%.

Aumentano i ricoveri negli ospedali italiani per quanto riguarda i pazienti Covid. In terapia intensiva i pazienti attualmente sono 466, uno in più di ieri, mentre in area medica sono 10.25, ben 218 in più rispetto a 24 ore fa.

