211.214 i tamponi. In calo le terapie intensive

Sono 30.630 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Italia su 211.214 i tamponi processati . E’quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Domenica i contagi erano stati 53.588. I decessi sono 125, in aumento rispetto ai 118 delle 24 ore precedenti. I ricoverati nei reparti ordinari sono in aumento (+ 224) e raggiungono i 10.241. In calo le terapie intensive (- 6), a quota 483.

