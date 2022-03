Il tasso di positività è salito leggermente, raggiungendo il 15%

Sono 81.811 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute, su 545.302 tamponi procesati. Il tasso di positività è salito leggermente, raggiungendo il 15%. Sono 182 i pazienti che sono deceduti nelle ultime 24 ore e portano il numero delle vittime italiane della pandemia a 158.436. Ieri i decessi erano 153.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, nelle ultime 24 ore sono diminuiti di 19 unità i ricoveri in terapia intensiva, che al momento sono 447 (contro i 466 di 24 ore fa) di cui 41 nuovi ingressi. In aumento, invece, i letti occupati nei reparti ordinari: oggi i pazienti in area medica sono 9.029, ben 90 in più di ieri.

