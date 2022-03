Crescono i ricoveri ordinari mentre sono ancora in calo le terapie intensive. Ancora in aumento il tasso di positività

Sono 60.415 i nuovi casi di Covid-19 in Italia a fronte di 370.466 tamponi per un tasso di positività che cresce al 16,3%. I morti sono invece 93. Lo evidenzia l’ultimo bollettino del ministero della Salute. Crescono i ricoveri ordinari, +111, mentre continua il calo, seppur lieve, delle terapie intensive, -4. Aumentano ancora le persone attualmente positive: sono 1.172.824, +25.305 in 24 ore.

