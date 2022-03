Tasso di positività al 15,48, calano i ricoverati in terapia intensiva

Sono 74.024 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 85 (ieri erano state 165). 478.051 i tamponi processati: il tasso di positività è al 15,48%, stabile rispetto al 15,5% di ieri. 471 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.319, ovvero 84 in meno rispetto a ieri.

