Calano le terapie intensive (-4 i posti occupati) e i ricoveri ordinari (-13)

Salgono i casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore con 79.895 contagi a fronte dei 72.568 del giorno prima: il totale da inizio pandemia è di 13.645.834 casi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Lieve calo nei decessi, con 128 vittime registrate dal ministero della Salute contro le 137 del giorno prima: salgono così a 157.442 i morti in Italia da inizio pandemia. Con 529.882 tamponi processati nelle ultime 24 ore sale il tasso di positività su test al dato odierno del 15,1% contro il 14,8% di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

Lieve calo nelle ospedalizzazioni Covid in Italia nelle ultime 24 ore: -4 il saldo delle terapie intensive con 473 pazienti ricoverati in totale e 51 nuovi ingressi. Segno meno anche per i ricoveri (-13) che scendono a 8.397.

