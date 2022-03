Il tasso di positività sale al 9,8%. In calo i ricoveri e le terapie intensive

Sono 38.095 i nuovi casi di Covid in Italia, con 388.836 tamponi processati tra molecolari e antigenici. Lo riporta il Bollettino quotidiano del Ministero della Salute.

Il tasso di positività risale al 9,8%.

I decessi sono 210, per un totale di 155.609 vittime da inizio pandemia.

I guariti odierni sono 55.818.

Sono 9.297 i ricoverati nei reparti Covid ordinari, 302 in meno rispetto a ieri, mentre sono 625 quelli attualmente in terapia intensiva, 29 in meno rispetto a 24 ore fa.

